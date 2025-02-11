Lavrov, Latin Amerika Büyükelçileriyle Görüştü

Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Moskova'daki büyükelçileriyle bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov'un Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Moskova'daki diplomatik misyon başkanlarıyla yaptığı görüşmede, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarındaki işbirliği ele alındı.

Uluslararası ve bölgesel meselelerin de istişare edildiği görüşmede, Latin Amerika'nın çok kutuplu dünya düzenine geçiş sürecindeki rolüne vurgu yapıldı.

Görüşmede, Rus tarafı, Ukrayna krizine ilişkin bilgi verdi.