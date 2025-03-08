Lazkiye'de Çatışmalar: 237 Ölü

LAZKİYE, 8 Mart (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye vilayetinde Tartus-Lazkiye otoyolu üzerinde görülen Suriye güvenlik güçleri, 7 Mart 2025.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, güvenlik güçlerinin cuma günü eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın memleketi Kardaha'ya yönelik büyük bir operasyon başlattığını duyurdu. Öte yandan, hükümet güçlerinin silahlı direnişi kırmak için harekete geçmesiyle Lazkiye ve Tartus'ta son 24 saat içinde yoğun çatışmaların patlak verdiği kaydedildi.

Gözlemevi tarafından cuma günü açıklanan verilere göre, perşembe günü başlayan çatışmalarda en az 237 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)