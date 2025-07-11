Lazkiye\'deki Orman Yangınları Devam Ediyor

LAZKİYE, 11 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde orman yangınları 8 gündür devam ediyor.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada yangından yaklaşık 1.900 ailenin doğrudan etkilendiğini, binlerce kişinin ise risk altında olduğunu bildirdi.
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