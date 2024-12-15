Lazkiye Limanı Temizleniyor - Son Dakika
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Lazkiye Limanı Temizleniyor

Lazkiye Limanı Temizleniyor

İsrail'in hava saldırılarının ardından, Lazkiye Limanı'nda temizlik çalışmaları tamamlanmak üzere.

15.12.2024 23:17
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İsrail'in 9 Aralık'ta Suriye'nin deniz filosuna yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından enkaza dönen Lazkiye Limanı temizleniyor ve gelecek hafta açılışının yapılması bekleniyor.

Suriye geçici hükümetinin, İsrail'in Suriye'nin deniz filosuna yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla enkaza dönen Lazkiye Limanı'nda başlattığı temizlik çalışmalarında sona gelindi.

Geçici hükümet, gemi ve tekne enkazını temizleyerek limanı yeniden hizmet verecek şekilde açmaya hazırlıyor.

AA, devrilen rejim donanması unsurlarının enkazını ve limanın son halini havadan görüntüledi.

İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte Suriye'de yüzlerce noktaya saldırı düzenleyerek askeri altyapı ve imkanlarını imha etmeye başlamıştı.

İsrail ordusu bir taraftan da Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgenin devamındaki Suriye topraklarını da işgal ederek başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokulmuş durumda.

İsrail hükümeti, çöken rejim ordusundan kalan silahların Suriye'de kurulan yeni yönetim tarafından kendilerine karşı tehdit olarak kullanılabileceğini öne sürüyor.

Kaynak: AA

Politika, Lazkiye, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

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