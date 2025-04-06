Le Pen'e Paris'te Destek Mitingi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e destek mitingi gerçekleştirildi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin çağrısıyla düzenlenen miting, Paris'teki Vauban Meydanı'nda, yerel saatle 15.00'te başladı.

Le Pen'in yanı sıra RN lideri Jordan Bardella ve siyasetçi Eric Ciotti'nin de katıldığı mitingde, eylemciler Fransa bayrakları taşıdı. Miting sırasında Fransa'nın milli marşı "La Marseillaise" okundu.

Mitingde, aralarında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin de bulunduğu, Avrupa'daki birçok aşırı sağcı ismin Le Pen'e destek amacıyla gönderdiği video mesajları gösterildi.

Aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, burada yaptığı konuşmada, "Bu (mahkeme) kararı, her şeyden çok değer verdiğim şeyleri ayaklar altına aldı: halkımı, ülkemi ve onurumu." dedi.

Marine Le Pen, birçok Avrupa ülkesinde milli çizgisi olan partilerin yöneticilerinin yargılandığını ifade ederek, " Romanya'da olduğu gibi, rahatsız edici adayların (seçimde) yarışması yasaklanıyor." diye konuştu.

AB fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı hakkında ise Le Pen, "Bu bir yargı kararı değil, bu siyasi bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Le Pen, "Tüm yargıçları aynı kefeye koymuyorum. Yargıçlara yönelik hakaret ve tehditleri kınıyoruz. Bunlar kabul edilemez ve davanın hakkını vermiyor. Kanunların üstünde olmayı talep etmiyoruz; ancak kanunların altında da olmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Sivil haklar için de mücadele yürüttüklerini ve Fransa'da birçok vatandaş kategorisi bulunduğunu savunan Le Pen, verdikleri mücadeleyi Martin Luther King'in mücadelesine benzetti.

Marine Le Pen, hakkındaki mahkeme kararıyla ilgili olarak, "Bu demokrasi ihlali karşısında pes etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak ve Fransa'nın demokratik işleyişine son vermeye yönelik bu girişimi başarısızlığa uğratmak için tüm hukuki yolları kullanacağız." görüşünü paylaştı.

Bardella ise "Bu dosyada sadece Marine Le Pen adaletsizce mahkum edilmedi, Fransız demokrasisi de infaz edildi" ifadesini kullanarak, Fransız halkının asla pes etmediğini vurguladı.

Eylemcilere, "Marine'in size ihtiyacı var" diyen Bardella, yolun sonunda galibiyetin kendilerini beklediğini savundu.

Jordan Bardella, siyasi hareketlerinin asla kuvvetler ayrılığı ilkesini sorgulatmayacağını belirterek, mitinge 10 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

Aşırı sağa tepki göstermek amacıyla miting alanına gelen bir grup kadın hakları savunucusu, RN partisi görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

"Çalarsan ödersin"

Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde başka bir miting düzenleyen eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Le Pen hakkındaki mahkeme kararını değerlendirdi.

Attal, Le Pen'e yönelik, "Çalarsan ödersin. Özellikle siyasi yetkiliysen." dedi.

Olay

Le Pen'in, AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta, 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.