Le Pen'e Yargı Tehditlerine Kınama

Fransa'da Ulusal Barolar Konseyinin (CNB) 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimlerinden siyasetçi Marine Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulan yargıca yönelik saldırıları kınadı.

CNB, Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı davaya bakan Paris Mahkemesi 11. Daire Başkanı'na yönelik saldırılar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Konseyin, Paris Mahkemesi 11. Daire Başkanı'na yönelik saldırıları şiddetle kınadığı belirtilirken, temyiz yoluyla yargı kararına itiraz edilebileceği kaydedildi.

Yargıçları hedef alan tehditlerin yargının bağımsızlığına ve hukuk devletinin temel ilkesine yönelik bir ihlal teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, kurumsal aktörlerden, yargı kurumunu koruması istendi.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, demokratik bir ülkede Paris Mahkemesi yargıçlarına yönelik tehditlerin kabul edilemeyeceğini ve bunun, yargı kurumunun bağımsızlığı açısından endişe verici olduğunu ifade etti.

Le Pen'in yargılandığı davada dün mahkeme kararının açıklanmasının ardından, davaya bakan yargıçlara yönelik sosyal medyada tehdit mesajları paylaşılmıştı.

Olay

Le Pen'in, AP milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında dün 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Le Pen, hakkında verilen kararın okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

Karara, yerel siyasiler ve bazı Avrupalı liderler tepki göstermişti.

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyinin dün yayımladığı bildiride, "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler ve siyasi liderlerin özellikle soruşturmanın veya mahkumiyet (kararının) esasına ilişkin açıklamaları demokratik toplumda kabul edilemez." ifadelerine yer verilmişti.