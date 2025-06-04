Lee Jae-myung'dan Birlik Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lee Jae-myung'dan Birlik Mesajı

04.06.2025 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, yemin töreninde ulusu birleştirme sözü verdi.

- Çiçeği burnunda Güney Kore Devlet Başkanı ilk konuşmasında birlik mesajı verdi

"Herkesin kucaklayacağı ve her vatandaşa hizmet eden bir başkan olacağım"

SEUL - Güney Kore'de Devlet Başkanı seçilen Lee Jae-myung, Ulusal Meclis'te yapılan yemin törenindeki konuşmasında kutuplaşan ulusu birleştirme, ekonomiyi canlandırma ve ulusal çıkarlara dayalı pragmatik bir dış siyaset izleme sözü vererek "Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesin kucaklayacağı ve her vatandaşa hizmet eden bir başkan olacağım" dedi.

Güney Kore'de seçim zaferinin kesinleşmesi ile resmen görevine başlayan Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Ulusal Meclis'te düzenlenen yemin töreninde halka birlik mesajı verdi. Konuşmasında halkın her kesimini kucaklayacağını vurgulayan Lee, "Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesin kucaklayacağı ve her vatandaşa hizmet eden bir başkan olacağım" dedi. Birleştirici bir politika izleyeceğinin altını çizen Lee, "Bölünme siyasetine son veren bir başkan olacağım. Krizi, ulusal birliği itici güç olarak kullanarak aşacağım" ifadelerini kullandı. Lee, "Yeni Demokrat Parti hükümeti, adil ve birleşik bir hükümet olacak. Aynı zamanda esnek ve pragmatik bir hükümet olacak. Güncelliğini yitirmiş ideolojileri tarihin sayfalarına gömelim" şeklinde konuştu.

"Demokrasiyi canlandırmanın zamanı geldi"

Görevden alınan önceki Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un politikalarını ve ilan ettiği sıkıyönetimi eleştiren Lee, "Siyasi çekişme aracına indirgenmiş olan güvenliği ve barışı yeniden sağlamanın; kayıtsızlık, yetersizlik ve sorumsuzluk nedeniyle zarar gören geçim kaynaklarını ve ekonomiyi yeniden inşa etmenin ve zırhlı araçlar ile otomatik tüfekler tarafından zayıflatılan demokrasiyi canlandırmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve siyasette pragmatizm vurgusu

Ekonomi konusunda büyümeyi ve yapay zeka ile yarı iletkenler gibi gelişmiş teknolojileri desteklemeyi hedefleyen "pragmatik" ve "piyasa odaklı" bir yaklaşım benimseyeceğini vurgulayan Lee, "Kontrol eden ve yöneten değil, destekleyen ve teşvik eden bir hükümet kuracağım" şeklinde konuştu. Dış politika konusunda da "ulusal çıkarlara dayalı" ve "pragmatik" bir siyaset izleme sözü veren Lee, "Sağlam bir Güney Kore-ABD ittifakına dayalı Güney Kore-ABD- Japonya işbirliğini güçlendireceğiz ve komşu ülkelerle ilişkilerimize pratiklik ve ulusal çıkarlar perspektifinden yaklaşacağız" ifadelerini kullandı. Lee, "Diplomasinin ufuklarını genişleterek ve ülkemizin uluslararası itibarını güçlendirerek ekonomik alanımızı genişleteceğiz" dedi. Kuzey Kore tehdidine karşı güçlü bir caydırıcılığa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lee, buna rağmen diyalog kapısını açık bırakarak, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı tesis etmek için iletişim kanallarını açacağız ve Kuzey ile diyaloğu sürdüreceğiz" diye konuştu.

17 Temmuz'da resmi tören düzenlenecek

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, 17 Temmuz'da "Atama Töreni" planlanarak resmi bir göreve başlama töreni düzenleneceği bildirildi. Lee'nin "halkın başkanı atadığı" inancını yansıtacak törenin "Anayasal düzene bağlılık" vurgusu için Anayasa Günü'nde yapılacağı aktarıldı.

Güney Kore yeni devlet başkanını seçmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle görevden alınmıştı. Güney Kore, devlet başkanının görevden alınması halinde en geç 60 gün içinde erken seçime gidilmesini öngören yasa uyarınca sandık başına gitmişti. Resmi seçim sonuçlarına göre, Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung oyların yüzde 49,42'sini kazanarak Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu. İktidardaki Halkın Gücü Partisi adayı Kim Moon-soo ise yüzde 41,15 oy oranında kalmıştı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Güney Kore, Politika, Ekonomi, Güncel, Tören, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lee Jae-myung'dan Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:18:31. #7.13#
SON DAKİKA: Lee Jae-myung'dan Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.