Lee Jae-myung Göreve Başladı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, Mecliste yemin ederek resmen görevine başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Lee, Ulusal Meclis'te düzenlenen yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, siyasi kriz nedeniyle bölünen ülkeyi birleştireceği, ekonomiyi canlandıracağı ve dış politikada ulusal çıkarlara dayalı pragmatik diplomasi izleyeceği mesajını verdi.

5 yıllık görev dönemine resmen başlayan Lee, ilk konuşmasında, Güney Kore halkına hitaben, "Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesi kucaklayan, tüm vatandaşlara hizmet eden bir devlet başkanı olacağım." dedi.

Lee, eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkı yönetim ilanı ve ardından gelen azil sürecinin yol açtığı siyasi kriz nedeniyle derin şekilde bölünen ülkeyi birleştirme sözü verdi.

Ekonomide pragmatik ve piyasa odaklı yaklaşımı benimseyerek büyümeyi canlandıracaklarını, ileri teknolojileri güçlendireceklerini vurgulayan Lee, dış politikada ise ulusal çıkarları merkeze alan, değişen ekonomik ve güvenlik koşullarının yarattığı sorunlara eğilen pragmatik bir diplomasiyi benimseyeceklerini belirtti.

Lee, Güney Kore'nin ABD ile ittifakına bağlılığını yinelerken, Japonya'nın dahil olduğu üçlü işbirliğini geliştireceklerini, komşu ülkelerle ilişkilerde pratik ve ulusal çıkara dayalı yaklaşım izleyeceklerini ifade etti.

Kuzey Kore ile diyaloğa kapı araladı

Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı güçlü caydırıcılığın gereğine işaret eden Lee, Pyongyang yönetimiyle diyaloğa da kapı araladı.

Lee, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak ve diyalog ve işbirliği arayışında olacağız." ifadesini kullandı.

Yemin törenine, yasama, yürütme ve yargı erklerinin başındaki yetkililer, kabine üyeleri ve milletvekilleri katılırken, yabancı misyon temsilcileri davet edilmedi.

Lee, törenden önce Seul Ulusal Mezarlığı'na giderek, savaşlarda hayatını kaybeden Kore askerleri için saygı duruşunda bulundu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, Başkomutan sıfatıyla Genel Kurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo ile görüşerek bilgi aldı ve orduya hazırlıklı olma talimatı verdi.

Lee, dün yapılan seçimleri kazanmıştı

Ulusal Seçim Komisyonu, bu sabah yaptığı toplantının ardından, dün gerçekleştirilen devlet başkanı seçimini Lee'nin kazandığını duyurmuştu. Resmi sonuçlara göre, Lee, oyların yüzde 49,42'sini kazanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy almıştı.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden, yeni seçilen Devlet Başkanı Lee, geçiş süreci olmadan, derhal göreve başlamış, başkomutanlık dahil devlet başkanlığı yetkilerini, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho'dan devralmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.