Çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü destekleyen "LEGO Dreamzzz" çizgi filminin özel gösterimi Müze Gazhane'de gerçekleştirildi.
LEGO Group'tan yapılan açıklamaya göre, Robot Dinozoru C-Rex'in başrolde olduğu film, çocukların hayal gücünü, CGI teknolojisinin yaratıcılığıyla birleştiriyor.
LEGO Dreamzzz serisiyle aynı ismi taşıyan çizgi filmin ikinci sezonu Amazon Prime, Netflix ve TV+'ta izlenebilecek.
Son Dakika › Güncel › LEGO Dreamzzz Çizgi Filmi Gösterimde - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?