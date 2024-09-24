LEGO Dreamzzz Çizgi Filmi Gösterimde

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Çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü destekleyen "LEGO Dreamzzz" çizgi filminin özel gösterimi Müze Gazhane'de gerçekleştirildi.

LEGO Group'tan yapılan açıklamaya göre, Robot Dinozoru C-Rex'in başrolde olduğu film, çocukların hayal gücünü, CGI teknolojisinin yaratıcılığıyla birleştiriyor.

LEGO Dreamzzz serisiyle aynı ismi taşıyan çizgi filmin ikinci sezonu Amazon Prime, Netflix ve TV+'ta izlenebilecek.