Letonya'dan Savunma Sanayi Stratejisi!

RİGA, 4 Haziran (Xinhua) -- Letonya hükümeti, ihracata hazır projelere ve askeri üretime öncelik veren 2025 Savunma Sanayi ve İnovasyon Destek Stratejisi Uygulama Planı'nı onayladı.

LETA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre salı günü onaylanan planda ulusal savunma yeteneklerini artırmak, yüksek değerli inovasyonu teşvik etmek, hükümet, sektör ve araştırma arasındaki bağları güçlendirmek ve hem sektörün hem de Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin tedarik zinciri direncini iyileştirmek şeklinde dört temel hedef yer alıyor.

Öte yandan, Letonya Savunma Bakanlığı, salı günü ek Spike tanksavar füze sistemleri, mühimmat ve ilgili ekipmanlar satın almak üzere Almanya merkezli EuroSpike şirketi ile 81 milyon euro (92 milyon ABD doları) tutarında bir anlaşma imzaladı. Teslimatların 2028 yılında başlayacağı belirtildi.

Anlaşmada Letonya'nın yerli savunma sektörünün büyümesini destekleme stratejisi kapsamında yerel sanayinin yüzde 30 oranında katılımını öngören bir madde de yer alıyor.