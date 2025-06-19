BALİ, 19 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamaların çarşamba günü de devam ettiği bildirildi. Patlamalar nedeniyle birçok insanın bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı ve çok sayıda uçuşun iptal edildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Lewotobi Yanardağı'nda Patlama Devam Ediyor - Son Dakika
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