Lewotobi Yanardağı\'nda Patlama Devam Ediyor

BALİ, 19 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamaların çarşamba günü de devam ettiği bildirildi. Patlamalar nedeniyle birçok insanın bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı ve çok sayıda uçuşun iptal edildiği belirtildi.