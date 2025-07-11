Lewotobi Yanardağı'ndan Uçuş Uyarısı

CAKARTA, 11 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın, patlaması üzerine ülkenin Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi tarafından uçuş uyarısı yapıldı.

Patlama, cuma günü yerel saatle 14.10'da meydana geldi ve 4 kilometre yüksekliğe kadar kül sütunu yaydı. Kalın gri bulutlar kraterden batı ve kuzeybatı yönünde sürüklendi.

Havacılık risklerini azaltmak için yetkililer, ikinci en yüksek alarm seviyesi olan turuncu seviyede bir Volkan Gözlemevi Havacılık Bildirimi yayınlayarak, uçakların volkanın çevresinde 5.000 metrenin altında uçmaktan kaçınmalarını tavsiye etti. Pilotların, uçuş güvenliği için ciddi tehlike arz eden havadaki volkanik küle karşı da dikkatli olmaları isteniyor.

Yerel sakinlerin, turistlerin ve ziyaretçilerin kraterin 6 kilometrelik yarıçapı içinde ve güneybatı ve kuzeydoğu alanlarındaki 7 kilometrelik yarıçap içinde herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklandı.

Yetkililer öte yandan yağmur yağışı sırasında volkanın zirvesinden kaynaklanan nehirler boyunca lav seli olasılığı konusunda da uyarıda bulundu.