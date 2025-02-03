Leyla Köroğlu Toprağa Verildi - Son Dakika
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Leyla Köroğlu Toprağa Verildi

Leyla Köroğlu Toprağa Verildi

AK Parti Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Leyla Köroğlu, hastanede hayatını kaybederek defnedildi.

03.02.2025 17:20
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İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Leyla Köroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Köroğlu'nun cenazesi yakınları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ödemiş Hamdibey Camisine getirildi.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk annesi Köroğlu'nun naaşı, Tire ilçesi Yeğenli Mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti İzmir Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ve Atilla Kaya, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'da 26 Ocak'ta düzenlenen AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi katılmak üzere yola çıkan Leyla Köroğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Leyla Köroğlu Toprağa Verildi - Son Dakika

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