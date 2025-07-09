Leyleğe İtfaiye Yardımı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde boynuna poşet dolanan leyleğe itfaiye ekipleri yardım etti.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Altıntepe Mahallesi'nde elektrik direğindeki yuvada bulunan 3 leylekten birinin boynundaki poşet nedeniyle hareket zorluğu yaşadığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.
Mahalleye giden itfaiye ekipleri, aracın sepetiyle elektrik direğine çıkarak leyleğe ulaştı.
İtfaiye personeli, leyleği boynundaki poşetten kurtardı.
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