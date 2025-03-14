Leylekler Erken Dönüş Yaptı

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Malatya'daki yuvalarına dönmeye başladı.

Kale ilçesinde havaların ısınmasıyla leylekler elektrik direklerinin tepesindeki yuvalarına geri döndü.

Her yıl mart ayı sonu ile nisan ayı içerisinde ilçeye gelen leylekler, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken geldi.

Karakaya Baraj Gölü yakınlarında bulunan elektrik direkleri üzerindeki yuvalarını onardığı görülen leylekler, çevrede yiyecek aradı.

Mahmut Dursun Mahallesi'nde ikamet eden Celal Toktaş, AA muhabirine, ilçenin göç eden leyleklerin uğrak noktası haline geldiğini söyledi.

Toktaş, bu yıl leyleklerin ilçeye erken gelmeye başladığını ifade etti.