Leylekler Kütahya\'da konakladı

CHP'den İstifa Eden Aday, Parti Tarafından Tekrar Üye Yapıldığını Öğrenince İkinci Kez İstifa Etti

Denizli'nin Bekilli ilçesinde CHP'den belediye meclis üyeliğine aday olan Çağatay Çağrı Asilzade, parti içindeki ayrımcılık ve meclis üyeliği listesine tepki göstererek CHP üyeliğinden istifa etti. Başka bir partiye katılmak isteyince haberi yokken CHP tarafından tekrar üye yapıldığını öğrenen Asilzade, hem 2'nci kez istifa etti hem de konuyu yargıya taşıdı.