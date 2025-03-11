Leylekli Köy Baharın Gelişini Bekliyor - Son Dakika
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Leylekli Köy Baharın Gelişini Bekliyor

Sivas'taki Göydün köyü, her yıl olduğu gibi leylekleri sabırsızlıkla bekliyor.

11.03.2025 22:56
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Sivas'ın 'Leylekli köyü', baharın müjdeleyicilerini bekliyor

SİVAS - Sivas'ta 'Leylekli Köy' olarak bilinen Göydün köyü, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın müjdeleyicisi olan leylekleri bekliyor.

Sivas'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesine bağlı Göydün köyü, baharın müjdeleyicisi olan leylekleri her yıl misafir ediyor. 'Leylekli Köy' olarak bilinen köyde farklı noktalarda bulunan leylek yuvaları henüz boş olsa da, bölge halkı kuşların gelişini sabırsızlıkla bekliyor. Aydınlatma direkleri ve bina çatıları gibi çeşitli yerlere yuva yapan leylekler, yılın büyük bir kısmını burada geçiriyorlar. Hava sıcaklığının gün içeresinde 15 dereceye kadar çıktığı köyde yaşayanlar, 'komşularımız' diye tabir ettikleri leylekleri bekliyor.

"Leylekleri bekliyoruz"

Göydün köyü imamı Enes Gürlevik, köyün çeşitli noktalarında leylek yuvaları olduğunu ve leyleklerin gelmesini beklediklerini belirterek, "Göydün köyü zaten Leylekli köy olarak da bilinmektedir. Kışın leylek olmuyor ama özellikle yazın leylekler ile beraber başka kuş türlerini de burada barındırıyor. Şu an da yuvalarımız hazır bir şeklide leylekleri bekliyor. Buraya her yıl yaklaşık 10-12 tane leylek geliyor ve bazen daha fazlası da olabiliyor. Köyün çeşitli noktalarında leylek yuvaları var. Bizde leyleklerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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