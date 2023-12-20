LG 2024 soundbar serisini tanıttı

LG Electronics'in (LG) en yeni soundbarları, sürükleyici sesleri, çok yönlü LG TV entegrasyonları ve gelişmiş özellikleriyle üstün ses deneyimi sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, S95TR, SG10TY ve S70TY modellerinin de dahil olduğu 2024 soundbar serisini tanıttı. LG TV'leri kusursuz bir şekilde tamamlamak üzere tasarlanan soundbarlar, sağlam ses kalitesi, çok yönlü özellikleri ve sofistike tasarımlarıyla üstün bir ev sineması deneyimi vaat ediyor.

Soundbar ve LG TV, WOW Orchestra ile eşleştirildiğinde ses kanallarının tüm potansiyelini kullanarak, genişletilmiş ses sahnesi ve iyileştirilmiş derinlik ve yükseklikle rakipsiz bir ses deneyimi yaratıyor.

Çevresel ses deneyimi için ideal seçim olan LG'nin yeni soundbarları, gelişmiş DTS: X teknolojisiyle desteklenen Dolby Atmos'un üstün kalitesini sunuyor.

WOWCAST ses mükemmelliğini bir adım daha ileriye taşıyan S95TR ve SG10TY modelleri, LG TV'lere kablosuz olarak bağlanarak Dolby Atmos ses oynatırken bile kalitesinden ödün vermeden üstün ses sağlıyor. Her üç yeni soundbar modeli de soundbar ayarlarını zahmetsizce yönetmek ve ses modlarını TV ile paylaşmak için sezgisel ve kullanıcı dostu bir yöntem olan WOW arayüzüne sahip.

LG'nin yeni soundbar serisinin ön saflarında yer alan birinci sınıf S95TR modeli, 810W çıkış ve 15 kanalıyla büyüleyici bir surround ses sunuyor. S95TR, gelişmiş netlik ve genişletilmiş ses sahnesi ile benzersiz bir üç boyutlu ses deneyimi yaratan, endüstrinin ilk merkezi yukarı ateşlemeli hoparlörünün de dahil olduğu beş yukarı ateşleme kanalına sahip bulunuyor. Üstelik yukarıya doğru çıkan merkezi hoparlörün açısı, TV ekranının seviyesine yükseltilerek kusursuz bir görsel-işitsel deneyim sağlıyor.

S95TR, net ve hassas ses için geliştirilmiş tweeterlara sahip ve aynı zamanda bas sesleri zenginleştirmek ve soundbar ile subwoofer arasındaki genel dengeyi optimize etmek için pasif bir radyatör içeriyor. Yansımaları etkili bir şekilde azaltmak için mat bir renk paleti, özel malzemeler ve kaplama ile tasarlan S95TR modelinde izleme kalitesi daha da güçlendirildi.

Bir başka yeni LG soundbar olan SG10TY, LG'nin birinci sınıf OLED TV'lerine mükemmel ses ve görseli ile eşlik ediyor. WOW Orkestrası, WOW Arayüzü ve WOWCAST, SG10TY modelinin LG OLED TV'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak izleme deneyimini daha büyük bir sarmallık hissi ile tamamlıyor.

Dikkat çekici şekilde, WOWCAST'ı SG10TY modeline ve LG premium OLED TV'ye bağlamak, ekran ile soundbar arasında görünür kablolar olmadan kablosuz bir ev eğlencesi deneyimi yaratıyor. Böylelikle, Wi-Fi özellikli soundbar, dinleyicilerin Spotify Connect gibi müzik akışı platformlarının keyfini çıkarabilmeleri için yüksek kaliteli sesiyle kusursuz deneyim sunuyor. SG10TY'nin ince tasarımı, LG OLED TV'lerin genişliği ve çerçeve renkleriyle uyum sağlıyor ve ultra ince bir OLED TV ile mükemmel bir şekilde eşleştirilebiliyor.

LG, sade ve kompakt tasarımıyla LG QNED TV'ler için ideal olan S70TY soundbar modelini de piyasaya sürecek. Bu model aynı zamanda keskin ses netliği sağlayan sektörün ilk merkezi yukarı çıkışlı hoparlörüne de sahip. Açılı tasarım, TV ekranının seviyesine göre uyumlu ses ve görüntü sağlıyor.

S70TY modeli? için sunulan özel bir braket, kullanıcıların daha şık bir görünüm için soundbarlarını QNED TV'lerinin altına yerleştirmelerine olanak tanıyor. Bu braket, kurulum sırasında duvarda delik açma ihtiyacını ortadan kaldırarak doğrudan bağlantı için uygun bir çözüm sağlıyor. Braket, S70TY soundbarın farklı yüksekliklerde veya konumlarda duvara montajına olanak tanıyor ve estetik açıdan ideal kurulumu ve optimum ses deneyimini garanti ediyor.

LG Üç Seviyeli Uzaysal Ses teknolojisi, dinleyicileri gerçekçi ses ve etkileyici alan duygusuyla büyülemek için 3D motor aracılığıyla kanal analizi uyguluyor. Dahası, ses geliştirmesi nedeniyle hem tüketiciler hem de uzmanlar tarafından övülen bir özellik olan LG AI Oda Kalibrasyonu, bir odanın ortamını hızlı bir şekilde analiz ediyor ve ayarları düzenleyerek sesi odanın akustiğine uyum sağlayacak şekilde geliştiriyor.

2024 için yeni olan AI Oda Kalibrasyonu, arka surround hoparlörlerin sesini kalibre etme yeteneğini genişleterek sesin daha kapsamlı olmasını sağlıyor ve kurulum için daha fazla esneklik sunuyor.

LG, 2024 yılında ayrıca hoparlör ve kulaklıkların yeni sürümlerini küresel pazara sunmayı planlıyor. En yeni XO2 modeli, kompakt tasarımına rağmen LG XBOOM 360 hoparlörünün özgün, çok yönlü sesini sunuyor.

Ayırt edici konik silindirik tasarıma sahip olan cihaz, sesi her yöne yayarak dinleme alanındaki herkes için tutarlı, yüksek kaliteli ses keyfi sağlıyor. Kompakt boyutları, 20 saatlik pil ömrü ve IP55 derecesi, taşınabilirliğini ve çok yönlülüğünü artırıyor. En yeni XBOOM 360 hoparlörü, ses reflektörleri kullanan benzersiz 360 derecelik ortam aydınlatmasına sahip ve açıklık ve yayılma hissi veren yeni bir aydınlatma tasarımı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Ses Birimi Başkanı Lee Jeong-seok, "LG olarak, müşterilerimize daha iyi bir yaşam sunmak için birinci sınıf soundbar ürünleri aracılığıyla sürükleyici ev eğlencesi deneyimleri sunmaya kendimizi adadık. Müşterilerimizin, LG OLED TV'ler ve LG QNED TV'ler için optimize edilmiş surround ses ile daha da geliştirilmiş en iyinin tadını çıkarmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

LG'nin ev eğlencesine yönelik en son yenilikleri ve teknolojileri, 9-12 Ocak tarihleri arasında CES 2024'te LG standında sergilenecek.