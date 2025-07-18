Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan Amil Enes Korkmaz, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nı ziyaret etti.
Korkmaz, ailesiyle ziyaret ettiği Tepebaşı ile bir süre sohbet etti.
Tepebaşı, gösterdiği başarıdan dolayı Enes'i altın ile ödüllendirerek tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › LGS'de Tam Puan Alan Öğrenciye Tebrik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?