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LGS öncesi uzmanından tavsiyeler

Eğitim ve Kariyer Uzmanı Yolcu: "Turlama tekniği sınav kazandırır"

ANKARA - Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yarın uygulanacak sınav öncesinde tavsiyelerde bulunarak, turlama tekniğinin önemini vurguladı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığı merkezi sınav yarın, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Sınav öncesi Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, sınava ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin bilgiden ziyade psikolojik hazırlık süreci olduğunu belirten Yolcu, "Bugün itibariyle deneme sınavı telaşına çok düşmesinler. Eğer yeni bir tane deneme sınavı çözecek olurlarsa da benim tavsiyem en azından sonuçlarına bakmasınlar. Sınavın hemen öncesinde çözülen sorularda öğrencinin bütün algısı gerçek sınava odaklandığı için haliyle bir deneme sınavlarında performans düşüklüğü yaşıyorlar. Netleri istedikleri gibi olmuyor. Bugünden itibaren kitaplarını, not aldıkları, tuttukları defterlerini böyle minik kısa Türkçeden unuttuğunu zannettiği bir konuya tanıma, bir dakikalık bir göz atacak. Bu sayede geriye dönük bakacağı bu birer dakikalarla ve birçok onlarca konu başlığını zihninin üzerine taşımış olacak. Bu da yeniden hatırlamayı sağlayacak ve sınav anında çok büyük işlerine yarayacaktır bu göz atma tekrarları" diye konuştu.

"Sınav sabahının en büyük avantajı pozitif iletişim kurma sanatı"

Sınava ilişkin ailelere uyarıda bulunan Yolcu, "Öğrencilere kesinlikle bugünden itibaren 'şunu yap bunu yap ama şöyle davran böyle davran' asla bilgi bombardımanı hem sosyal medyadan hem ev içinden hem de öğrencinin bir akrabası olabilir, komşusu olabilir iyi niyette sürekli taktik vermeye başlayacaklar. Bu yoğun uyarılar öğrencileri zihinsel olarak birazcık daha yıpratacak. O yüzden artık benim öncelikle ailelere mesajım öğrencilerine verecekleri mesajları sınav sabahı verirlerse aşırı bir gerginlik yaşanır. Sınav sabahının en büyük avantajı pozitif iletişim kurma sanatı. Eğer bir ailede anne, baba ve öğrenci pozitif bir iletişim kurabiliyorlarsa sınav odaklı cümlelerin dışarısında göz temasları, gülümsemeler, yerli yerinde kullanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sınav sabahı yapılacak kahvaltıya dikkati çeken Yolcu, kahvaltıda rutinin dışına çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

"Rahat kıyafet seçsinler"

Sınav günü öğrencilerin rahat kıyafet seçmeleri gerektiğini belirten Yolcu, "Yumuşak uçlu kalemlerini, silgilerini ve kimlik kartlarını bir gün önceden hazırladıklarını varsayarak sınav sabahı ailede kurulan o pozitif iletişimin dışında işte evden öğrenci hangi duygularla çıkıyor? Bir panik bir olağanüstü hal durumu gibi çıkıyor olursa bir sıfır yenik başlarız sınava. Bunun da temel taşları yine anne babaya düşüyor. Evdeki pozitif iletişimi kurabilen ailelerin çocukları unutmasınlar ki sınavı kazanarak evden çıkarlar" dedi.

"Abartılı sarılmalar duygusal çöküntü oluşturur"

Anne ve babaların çocuğu sınava gönderirken fazla duygu yüklemesini vurgulayan Yolcu, "Sanki onu askere gönderiyormuş gibi sanki yurt dışına gönderiyormuş gibi böyle çok fazla abartılı sarılmalar, dönüp bir daha hadi ikinci kere sarılmalar öğrenciye bir duygusal çöküntü oluşturur. Normal okul yazılısına gönderir gibi göndermeye özen göstersinler ve okulun bahçesine giren öğrenciler, okul bahçesinde başkalarının söylediği cümleleri mümkünse çok fazla ciddiye almasınlar. Sınav salonuna girdiklerinde etrafla artık çok ilgilenmeyecekler. Öğrenciler sorularda her zamanki rutinin dışına çıkmasınlar" dedi.

"Turlama tekniği sınav kazandırır"

"Her öğrenci en iyi olduğu dersten başlıyorlar biliyoruz ama sınavın ilk başlangıcında bütün öğrencilerin algısı minnacık oluyor" diye konuşan Yolcu, şunları aktardı:

"Doğru çözdükleri her soruda o daralan algı gittikçe genişleyecek. O yüzden öğrenciler böyle bir göz atıp ilk bir dakika direkt hemen aşırı süratli viraja giren arabalar gibi sınava başlamasın. Bir panik yapmadan soru seçsinler. Sınav anında etrafta böyle anlamsızca çok hızlı sayfa çeviren öğrencileri görecek sesini duyacak 'aman Allah'ım herkes çok hızlı çözüyor. Acaba ben de bir problemi var?' hiç ilgisi yok. Belki de o öğrenci o anki stresinden çözemediği için hızlıca geçiyor. Bazı öğrenciler öksürecek, sıra kaydıracak tamamen soru bankasına ve optik kağıdı odaklansın. Turlama tekniği sınav kazandırır. Öğrenci yedinci soruya geldi, o an okudu kesin bildiği bir konu ama hatırlayamıyor. 'Kesin yaparım' diyorsa kitapçığın sol tarafına 1 yazıp yuvarlak içine alsın geçsin. 12'nci soruya geldi 'aslında biliyordum ama neydi' demek ki birazcık daha zorlanıyor bu o soruya 2, hayatında sanki ilk defa gördüğü bir soruymuş gibi geliyorsa 3. Sınav bitti, sınavın son 10 dakikası genel kaydırma kontrolü yaptığı anda öğrenciler turlama tekniğiyle sınavın başına dönecekler. İşaretledikleri sorulardan başlayıp çözmeye başlayacaklar. Numaralandırma yapmazsak öğrenci hiç ilgisi olmadığı sorulardan başlayacak ve gereksiz zaman kaybedecek.