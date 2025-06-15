LGS Sınavı Muş'ta Başladı - Son Dakika
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LGS Sınavı Muş'ta Başladı

LGS Sınavı Muş\'ta Başladı
15.06.2025 10:31
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Muş'ta 8. sınıf öğrencileri için LGS merkezi sınavı başladı; 5,778 öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Muş'ta başladı.

İki oturumda yapılan sınava girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren velileriyle okullara geldi.

Kentteki 29 okulda 5 bin 778 öğrenci sınava girerken, Türk Telekem Ortaokulu'nda da öğrenciler, kimlik kartı ve güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı açıklamada, kent genelinde 5 bin 778 öğrencinin sınava girdiğini söyledi.

Sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 735 personelin görev yaptığını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Bu sınav, öğrencilerimizin eğitim hayatlarında bir geçiş noktasıdır. Bu süreçte öğrencilerimizin yaşadığı heyecan ve stresi en aza indirmek için hem idari birimlerimiz hem de okul personelimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Sınavın sorunsuz geçmesi için her detay dikkatle planlandı. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda sınava girmesi için elimizden geleni yaptık. Velilerin bu dönemde çocuklarımıza karşı sabırlı ve anlayışlı olması büyük önem taşıyor. Tüm öğrencilere, görevli personele ve ailelere başarı ve kolaylıklar diliyorum."

Veliler sınav süresince okul çevresinde çocuklarını bekledi.

Kaynak: AA

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