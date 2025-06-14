LGS Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

LGS Sınavı Yarın Yapılacak

14.06.2025 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, LGS sınavı için 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Sınav 3 oturumda gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.

Merkezi sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda yapılacak.

Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek.

Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Kimlik belgesi bulundurmak zorunlu

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.

Sınav puanları hesaplanırken sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikametgah adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin’den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı’na Tevrat ayeti bıraktı Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Bundan sonra ne olacak İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
07:34
İran’dan İsrail’e yeni saldırı Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
14:31
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip...
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
14:19
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
14:12
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:05
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:54
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
13:47
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
13:42
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 11:20:29. #7.12#
SON DAKİKA: LGS Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.