LGS Sonuçları Açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 15 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

719 öğrenci tam puan aldı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bununla birlikte, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.