Li Qiang'dan Güney Çin Denizi Vurgusu - Son Dakika
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Li Qiang'dan Güney Çin Denizi Vurgusu

Çin Başbakanı Li Qiang, bölge dışındaki ülkelerden Güney Çin Denizi'ne saygı ve destek istedi.

11.10.2024 19:19
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VİYENTİYAN, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang bölge dışındaki söz konusu ülkelerin, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak ve bölgesel barış ve istikrarda yapıcı bir rol oynamak üzere Çin'in bölge ülkeleriyle ortaklaşa yürüttüğü çabalara saygı duyup desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Li söz konusu ifadeleri Cuma günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dile getirdi.

Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrar olmadan bölgesel kalkınma ve refahın sağlanamayacağını kaydeden Li, Çin tarafının her zaman Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uymaya ve Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun şartlarına riayet etmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Li, Çin'in her zaman söz konusu ülkelerle farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözme ve denizde tatbiki işbirliğini aktif bir şekilde yürütme konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Li, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na yönelik istişareleri aktif bir şekilde desteklediklerini ve kısa süre içinde sonuçlandırılması için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Doğu Asya Zirvesi, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Li Qiang'dan Güney Çin Denizi Vurgusu - Son Dakika

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