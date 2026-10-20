Li Qiang, Duşanbe'de Turçin ile kalkınma stratejilerinin uyumunu ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Li Qiang, Duşanbe'de Turçin ile kalkınma stratejilerinin uyumunu ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Li Qiang, Duşanbe\'de Turçin ile kalkınma stratejilerinin uyumunu ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'de Belarus Başbakanı Turçin ile görüştü. Li, kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye ve Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması'nın etkilerini ortaya çıkarmaya hazır olduklarını, Çinli şirketlerin Belarus'ta yatırımını desteklediklerini söyledi.

DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Belarus ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması'nın olumlu etkilerini tam olarak ortaya çıkarmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Hükümet Başkanları Konseyi'nin 25. toplantısı sırasında Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin ile bir araya geldi.

Çin Başbakanı pazartesi günkü görüşmede, Belarus'tan daha fazla kaliteli ürün ithal etmeye istekli olduklarını belirtti. Çinli şirketlerin Belarus'ta yatırım yapıp iş kurmasını desteklediklerini söyleyen Li, Belarus'u bu şirketlere açık, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamı sunmaya çağırdı.

Li, Çin-Belarus dostluğunun iki ülke halkları arasında daha da derinleşmesi için tarafların kültür, turizm, gençlik, medya ve yerel yönetimler gibi alanlarda temas ve işbirliğini genişletmesi gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda bazı hegemonyacılık ve güç politikası eylemlerinin giderek tırmandığına dikkat çeken Li, Belarus ile bölgesel ve uluslararası meselelerde iletişim ve koordinasyonu artırmaya, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi platformlarda yakın işbirliği yürütmeye, çok taraflılığı ve serbest ticareti teşvik etmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını korumaya ve uluslararası hakkaniyet ile adaleti savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Turçin ise Belarus'un gerçek dostu ve ortağı olan Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke örneği sergilediğini belirterek, iki ülke liderlerinin, ikili ilişkilerin yol haritasını belirlediğini söyledi.

Önümüzdeki yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Turçin, bunu Çin ile ekonomi ve ticaret, sanayi, otomotiv ve diğer alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmek, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğinin yeni büyüme faktörlerini keşfetmek, halklar arası ve yerel düzeydeki etkileşimleri sürekli geliştirmek ve iki ülke arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığı daha da ilerletmek üzere bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaPolitikaBelarusEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:39
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:28:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Li Qiang, Duşanbe'de Turçin ile kalkınma stratejilerinin uyumunu ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei