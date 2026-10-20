Li Qiang, Duşanbe\'de Turçin ile kalkınma stratejilerinin uyumunu ele aldı

DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Belarus ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması'nın olumlu etkilerini tam olarak ortaya çıkarmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Hükümet Başkanları Konseyi'nin 25. toplantısı sırasında Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin ile bir araya geldi.

Çin Başbakanı pazartesi günkü görüşmede, Belarus'tan daha fazla kaliteli ürün ithal etmeye istekli olduklarını belirtti. Çinli şirketlerin Belarus'ta yatırım yapıp iş kurmasını desteklediklerini söyleyen Li, Belarus'u bu şirketlere açık, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamı sunmaya çağırdı.

Li, Çin-Belarus dostluğunun iki ülke halkları arasında daha da derinleşmesi için tarafların kültür, turizm, gençlik, medya ve yerel yönetimler gibi alanlarda temas ve işbirliğini genişletmesi gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda bazı hegemonyacılık ve güç politikası eylemlerinin giderek tırmandığına dikkat çeken Li, Belarus ile bölgesel ve uluslararası meselelerde iletişim ve koordinasyonu artırmaya, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi platformlarda yakın işbirliği yürütmeye, çok taraflılığı ve serbest ticareti teşvik etmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını korumaya ve uluslararası hakkaniyet ile adaleti savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Turçin ise Belarus'un gerçek dostu ve ortağı olan Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke örneği sergilediğini belirterek, iki ülke liderlerinin, ikili ilişkilerin yol haritasını belirlediğini söyledi.

Önümüzdeki yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Turçin, bunu Çin ile ekonomi ve ticaret, sanayi, otomotiv ve diğer alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmek, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğinin yeni büyüme faktörlerini keşfetmek, halklar arası ve yerel düzeydeki etkileşimleri sürekli geliştirmek ve iki ülke arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığı daha da ilerletmek üzere bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.