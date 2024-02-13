Libya Açıklarında 442 Göçmen Kurtarıldı

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TRABLUS, 13 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) geçtiğimiz hafta Libya açıklarında 442 göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

IOM tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, 4-10 Şubat tarihleri arasında aralarında 68 kadın ve 25 çocuğun da bulunduğu 442 göçmenin durdurularak Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Bu yılın başından itibaren toplam 1.004 yasadışı göçmen kurtarılırken, 16 kişi hayatını kaybetti ve 73 kişi de Libya açıklarında kayboldu.

2023 yılında kurtarılan ve geri gönderilen toplam göçmen sayısı ise 17.190 oldu.

Libya'nın merhum lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana ülkede yaşanan güvensizlik ve kaos nedeniyle, çoğu Afrikalı olan çok sayıda göçmen Avrupa kıyılarına ulaşmak için Akdeniz'i Libya üzerinden geçmeye çalışıyor.