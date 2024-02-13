Libya Başbakanı: Akaryakıt sübvansiyonları sene ortası veya sonunda kaldırılacak - Son Dakika
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Libya Başbakanı: Akaryakıt sübvansiyonları sene ortası veya sonunda kaldırılacak

Libya Başbakanı: Akaryakıt sübvansiyonları sene ortası veya sonunda kaldırılacak

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya hükümetinin akaryakıta uyguladığı sübvansiyonun halkın ikna edilmesinden sonra sene ortası veya sonunda kaldırılacağını açıkladı. Dibeybe, akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılması kararından geri adım atılmayacağını belirtti. Halkın ikna olmasının ardından bu sene ortası veya sonunda sübvansiyonların kaldırılacağını kaydetti.

13.02.2024 16:46
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya hükümetinin akaryakıta uyguladığı sübvansiyonun halkın ikna edilmesinden sonra sene ortası veya sonunda kaldırılacağını açıkladı.

Başbakan Dibeybe, Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de CNBC Arabia'ya verdiği röportajda, akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılması kararından geri adım atmadıklarını belirtti.

Libya halkının 50 yıldır akaryakıt sübvansiyonu ile yaşadığını söyleyen Dibeybe, halkının ikna olmasının ardından bu sene ortası veya sonunda sübvansiyonların kaldırılacağını kaydetti.

Dibeybe, 9 Ocak'ta düzenlenen Hükümet Yakıt Komitesi Toplantısı'nda "hükümetin yakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı aldığını ??ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu" söylemişti.

Söz konusu kararın ülkede tartışmalara neden olmasının ardından Dibeybe, "her türlü önlemin onaylanmasının halkın kabulüne bağlı olduğunu ve bunların mali getirisinin doğrudan vatandaşların cebine gireceğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı: Akaryakıt sübvansiyonları sene ortası veya sonunda kaldırılacak - Son Dakika


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