Libya Başbakanı, BM'nin seçim çabalarını destekliyor

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in ülkede seçimlerin yapılmasına yönelik çabalarını desteklediğini duyurdu.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe ile BM Libya Özel Temsilcisi Bathily başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Dibeybe görüşmede, BM Temsilcisi Bathily'in "ülkeyi adil ve tarafsız yasalar çerçevesinde seçimlere götürecek bir yol haritası geliştirmek için tüm Libyalı tarafları bir araya getirmeyi amaçlayan çabalarına" desteğini teyit etti.

Bathily ise BM Misyonunun Libya'daki tüm siyasi ve toplumsal oluşumları dinlediğini ve seçimlerin yapılması için tüm tarafları bir araya getirerek ülkede istikrarın sağlanmasına yönelik çaba sarf ettiğini kaydetti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih dün Arap Birliğinin himayesinde Kahire'de bir araya gelmiş ve seçimler konusunda anlaşmazlığın çözümü için bir komite kurulması ve seçim sürecini yürütecek birleşik bir hükümet teşkil edilmesinin gerekliliği konusunda anlaşmıştı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.