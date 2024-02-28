Libya Başbakanı Dibeybe, BMGK\'nın seçim çağrısını memnuniyetle karşıladı

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ülkede seçimlerin bir an önce yapılması yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dibeybe, sosyal medya hesabından dün BMGK'nın Libya oturumunda yapılan çağrı hakkında açıklama yaptı.

"BMGK'nın genel seçimlerin bir an önce yapılması gerektiği yönündeki çağrısını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullanan Dibeybe, Libya'nın yaşadığı uzun geçiş döneminin adil anayasal temeller çerçevesinde şeffaf bir seçim süreciyle sonlandırılması yönünde birçok kez çağrı yaptıklarını hatırlattı.

Dibeybe açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizi, BM Libya Özel Temsilcisinin 5'li diyalog masasına davetini kabul etmeye ve ivedilikle yanıt vermeye sevk eden de bu (seçimlerin bir an önce yapılması yönündeki arzumuz) oldu. BMGK'nın bu açıklamasını fırsat bilerek halkımızın hak ettiği kalıcı istikrar aşamasını başlatacak diyalog masasına tüm tarafların oturması çağrımızı yineliyoruz."

BMGK Libya'da bir an önce seçimlerin yapılması çağrısı yapmıştı

BMGK'dan dün yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'da siyasi sürecin ilerlemesi için gösterdiği çaba ve taraflar arasında yaptığı arabuluculuk dolayısıyla BM Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Abdoulaye Bathily'e güçlü desteklerini yinelediği belirtilmişti

Açıklamada, BMGK'nın, Bathily'in Libya'da adil ve şeffaf başkanlık ve parlamento seçimlerinin mümkün olan en kısa sürede yapılmasına yönelik ilgili Libya kurumlarıyla görüşme ve toplantılar yaparak ortaya koyduğu çabayı desteklediği ifade edilmişti.

Libya'daki tüm taraflara iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak Bathily ile temasa geçme ve ülkeyi seçimlere ulaştırmak için gerekli tavizleri verme çağrısı yapılan açıklamada, Libya'nın barışını, istikrarını veya güvenliğini tehdit eden, siyasi geçiş sürecinin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya zayıflatan (seçimleri engellemek veya baltalamak dahil olmak üzere) kişi veya kuruluşların BMGK'nın yaptırım listesine alınabileceği kaydedilmişti.