Libya Başbakanı Dibeybe, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.
Dibyebe sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, İran'da cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda yüzde 53,7 oy alarak kazanan Pezeşkiyan'ı kutladı.
Dibeyde, "Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ı İran İslam Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ediyor, ülkesine yapacağı hizmetinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Libya Başbakanı ayrıca, İran ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, bölgede barış, istikrar ve refahı desteklemek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.
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