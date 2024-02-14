Libya Başbakanı Dibeybe ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Ekonomi ve Bölgesel Konuları Görüştü - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Ekonomi ve Bölgesel Konuları Görüştü

Libya Başbakanı Dibeybe ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Ekonomi ve Bölgesel Konuları Görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ekonomi alanında işbirliğini ve bölgesel konuları ele aldı. Al Nahyan, Dibeybe'yi kabul ederek, ekonomik işbirliği ve son siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca, Libya'da istikrar ve sükunetin sağlanması için BAE ve Libya'nın çabalarını birleştirmesi konusunda mutabık kalındı.

14.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:32
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasında ekonomi alanında işbirliğini ve bölgesel konuları ele aldı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Al Nahyan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında BAE'de bulunan Dibeybe'yi Abu Dabi'deki Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

Dibeybe ve Al Nahyan, iki ülke arasında ekonomik işbirliğine ilişkin daha önce yapılan görüşmelerin sonuçları ile bölgedeki son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Libya'ya komşu ülkelerdeki gelişmelerinde de ele alındığı görüşmede, bölgede istikrar ve sükunetin sağlanması için BAE ve Libya'nın çabalarını birleştirmesi konusunda mutabık kalındı.

Al Nahyan, Libya'da geçiş döneminin seçimler yoluyla son bulması için her türlü diyaloğa ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne desteğini teyit etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Ekonomi ve Bölgesel Konuları Görüştü - Son Dakika
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