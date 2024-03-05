Libya Başbakanı ve ABD Temsilcisi, seçimlerin engellenmesine yönelik çözüm çabalarını ele aldı

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunların çözümüne yönelik çabalarının desteklenmesini ele aldı.

Libya Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Dibeybe ile ABD'nin Temsilcisi Norland'ın başkent Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Dibeybe ve ABD Temsilcisinin, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in Libyalı taraflarla seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunlara çözüm geliştirme yönünde diyalog kurma çabalarına desteklerini teyit ettiği kaydedildi.

Başbakan Dibeybe'nin BM Temsilcisinin seçimlerin yapılmasına yönelik diyalog çağrısını olumlu karşıladığı ve onayladığını ifade ettiği aktarıldı.

BM Temsilcisi Bathily, 23 Kasım 2023'te Libyalı tüm taraflara seçimlerin yapılmasıyla ilgili siyasi açıdan tartışmalı konularda anlaşmaya varmak amacıyla bir toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Libya'da seçimler konusunda anlaşmazlık

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya varmıştı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıklamıştı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savunmuştu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamamıştı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.