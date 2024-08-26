Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite Anlaşması Devam Ediyor

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Libya'nın batısı ve doğusundaki askeri güçler arasında yapılan 5+5 Ortak Askeri Komite anlaşmasının devam ettiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury'nin katılımıyla ülkenin Sirte şehrinde düzenlenen toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki güvenlik ve siyasi durumunun yanı sıra ateşkes anlaşmasının uygulanmasının değerlendirdiği bildirildi.

"Libyalılara ateşkesin devam ettiği konusunda güvence veriyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, ateşkesin uygulanmasını denetleyen komitelerin de çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.