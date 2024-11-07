Libya'da Akaryakıt Kaçakçılığı Sorunu

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, akaryakıt kaçakçılığının ülkesi için büyük bir problem olduğunu, Libya ekonomisinin bundan önemli ölçüde etkilendiğini ve çözüm için sürekli çalışılması gerektiğini belirtti.

Başkent Trablus'ta, Libya İçişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı yapan Trablusi, Libya'da son yıllarda silahın (silahlı grupların) büyük ölçüde yayılmış olmasının akaryakıt kaçakçılığının yaygınlaşmasına neden olduğunu kaydetti.

Libya'nın yıllardır akaryakıt kaçakçılığının sıkıntısını çektiğini ve bunun ülkesi için büyük bir problem olduğunu vurgulayan Trablusi, kaçakçılığın Libya ekonomisini önemli ölçüde etkilediğini ve çözüm için sürekli çalışılması gerektiğini aktardı.

Trablusi, İçişleri Bakanlığına bağlı Gaz ve Akaryakıt Krizi Çözümü Komisyonunun aldığı tedbirlerle son dönemde kaçakçılıkla ilgili çok sayıda sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Akaryakıt dağıtımında uygulanan eylem planı ve sıkı tedbirler sayesinde gelecekte akaryakıt krizlerinin yaşanmayacağı konusunda Libyalılara güvence veren Trablusi, çalışmaların şu anda Trablus kentine odaklandığını, çevre bölge ve şehirlerde de tedbirlerin uygulanmasını genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Libya'da hükümetin akaryakıta uyguladığı sübvansiyon ile benzin sembolik bir fiyattan vatandaşa satılıyor. Ancak hükümet yetkilileri bu durumun komşu ülkelere akaryakıt kaçakçılığı yapılmasında önemli etkisinin olduğunu ve sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılması için çalışma yapıldığını ifade ediyor.