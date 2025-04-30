Libya'da Anayasa Mahkemesi Kararı Durduruldu

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) Bingazi'de bir Anayasa Mahkemesi kurulması kararının durdurulması yönünde kararname çıkardı.

Başkanlık Konseyinin sosyal medya hesabında paylaşılan kararnamede, TM'nin Bingazi'de Anayasa Mahkemesi kurulması kararının Yüksek Mahkeme tarafından reddedildiği ve anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

TM'nin kararıyla Bingazi'de kurulan Anayasa Mahkemesinin ve bu Mahkemenin verdiği tüm kararların geçersiz olduğu kaydedilen kararnamede, Başkanlık Konseyinin bu yetkiyi Libya Siyasi Diyalog Forumu (Cenevre 2021) kararları uyarınca aldığı aktarıldı.

Akile Salih'ten cevap

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in Başkanlık Konseyinin yayımladığı kararnameye yönelik yaptığı yazılı açıklamada da Libya'da TM dışında başka bir kurumun "kanun çıkarma yetkisinin" bulunmadığı kaydedildi.

Salih, "Başkanlık Konseyinin Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin yasayı iptal etmesi, yasama organının görevine tecavüz niteliğinde olup hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.

TM, Aralık 2022'de Bingazi'de 13 üyeden oluşan bir Anayasa Mahkemesi'nin kurulması ve Trablus'taki Yüksek Mahkeme'nin Anayasa Dairesi'nin yerine geçmesi yönündeki yasa teklifini onaylamıştı.