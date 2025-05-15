TRABLUS, 15 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti, başkent ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde rakip milisler arasında gece boyunca süren şiddetli çatışmaların ardından çarşamba günü ateşkesin sağlandığını duyurdu. Hükümet, sivillerin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi amacıyla uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Libya'da Ateşkes Sağlandı - Son Dakika
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