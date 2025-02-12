Libya'da Bakan Cuma'ya Suikast Girişimi

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma'nın başkent Trablus'ta uğradığı suikast girişiminden yaralı kurtulduğu belirtildi.

"Libya el-Ahrar" televizyonunun haberine göre, Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cuma'nın aracına Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda ateş açıldı.

Saldırının ardından Cuma'nın hastaneye kaldırıldığı ve geçirdiği ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Libya medyasına yer alan diğer haberlerde de Cuma'nın aracına 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı bilgisine yer verildi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.