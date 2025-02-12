Libya'da Bakan Cuma'ya Suikast Girişimi

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma'ya düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu.

Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Cuma'ya başkent Trablus'ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Cuma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ulusal Birlik Hükümeti'nin devletin güvenliğini hedef alan ve ülkenin istikrarını tehdit eden hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceği vurgulandı.

Libya medyasına yer alan haberlerde, Bakan Cuma'nın Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda saldırıya uğradığı, aracına 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı aktarılmıştı.