Libya'da Bakan Cuma'ya Suikast Girişimi Kınandı

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Libya Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma'nın yaralı kurtulduğu suikast girişimini kınadığını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Cuma'ya düzenlenen suikast girişiminin şiddetle kınandığı, hükümet ve güvenlik güçlerinden saldırganların bir an önce yakalanması için çaba sarf etmeleri istendi.

UNSMIL'den yapılan açıklamada da suikast girişiminin şiddetle kınandığı ifade edilerek, "faillerin adalete teslim edilmesini sağlamak için hızlı, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma" yapılması çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise "Bakan Adil Cuma'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınayan BM Misyonuna katılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının faillerinin yakalanıp adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Adil Cuma'ya suikast girişimi

Ulusal Birlik Hükümeti'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Cuma'ya başkent Trablus'ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı belirtilmişti.

Cuma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Bakan Cuma'nın Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda saldırıya uğradığı, aracına 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı aktarılmıştı.