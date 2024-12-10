Libya'da Diyalog Destekleniyor

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Kongo Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Libya Yüksek Düzeyli Komitesi Başkanı Denis Sassou Nguesso, Libyalı taraflar arasında diyaloğun desteklenmesini ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamada, Menfi'nin ülkeyi ziyaret eden Nguesso'yu başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda resmi törenle karşıladığı belirtildi.

Başkanlık Konseyi binasında toplantı düzenleyen ikilinin, Libyalı taraflar arasında uzlaşmanın teşvik edilmesi konusunu değerlendirildiği kaydedildi.

Menfi ve Nguesso'nun görüşmede, Libya'da istikrar ve barışın sağlanması için Libyalı taraflar arasında diyaloğun desteklenmesinde Afrika Birliği'nin rolünün etkinleştirilmesini vurguladığı aktarıldı.

Görüşmenin sonunda Nguesso, Libyalı tarafların uzlaşmasına yönelik hazırladığı yol haritasının yer aldığı dosyayı Menfi'ye sunduğu belirtildi.