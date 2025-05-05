Libya'da Düzensiz Göçmen Faciası

Libya Kızılayı, ülkenin batısındaki Misrata açıklarında 16 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Libya Kızılayı Misrata Şubesinden yapılan açıklamada, Libya açıklarında son 2 günde 16 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, savcılığın talimatı doğrultusunda Misrata bölgesinde arama ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor.

Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, İtalya'da 2023'ten bu yana yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmekte zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerde yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmeleri nedeniyle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.