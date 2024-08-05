Libya'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 7 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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Libya'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 7 ölü, 32 yaralı

Libya'nın güneyindeki çöl bölgesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kufra kentinde bulunan 20 binin üzerinde Sudanlı düzensiz göçmenin ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

05.08.2024 20:12
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Libya'nın güneyindeki çöl bölgesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın devrilmesi socunu 7 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Kufra kentinin 170 kilometre güneyindeki çöl bölgesinde Sudanlı göçmenleri taşıyan bir aracın devrildiği belirtildi.

Kaza sonucu 7 Sudanlı göçmenin hayatını kaybettiği, 32'sinin de yaralandığı aktarıldı.

Libya'ın güneyindeki Kufra kentine, Sudan'daki iç savaş nedeniyle her gün ülkelerini terk etmek zorunda kalan onlarca Sudanlı düzensiz göçmenin giriş yaptığı belirtiliyor.

Libya İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kufra kentinde 20 binin üzerinde Sudanlı düzensiz göçmen bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 7 ölü, 32 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 7 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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