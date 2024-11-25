Libya'da Göçle Mücadele Toplantısı

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Libya'daki bölünmüşlük nedeniyle Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminin ülkenin doğusu ve batısında bulunan iki farklı başkanlığı, başkent Trablus'ta kurumun birleştirilmesi için toplantı düzenledi.

Toplantı öncesinde açıklama yapan ülkenin batısındaki Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Başkanı Muhammed el-Hoca, düzensiz göçün Libya için ekonomik ve sosyal bir mesele olduğunu belirtti.

Düzensiz göç konusunda önlerinde "geri gönderme" ve "sınır güvenliği" olmak üzere iki dosya olduğunu kaydeden Hoca, Birimin düzensiz göçle mücadelede birlikte çalışacağını aktardı.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminin ülkenin doğusundaki başkanı Salah Hafifi toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz göç sorununun çözümü için Birimin batıdaki yetkilileri ile Trablus'ta bir araya geldiklerini söyledi.

Düzensiz göçle mücadele için Birimin ülkenin doğusu ve batısındaki iki ayrı hükümete bağlı başkanlıklarının birleşmesi gerektiğine vurgu yapan Hafifi, kurumun birleşmesine yönelik hazırlıkları tamamlamak amacıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.