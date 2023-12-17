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Libya'da kaçırılan Güney Afrikalı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Libya'da kaçırılan Güney Afrikalı serbest bırakıldı

Libya'da 6 yıl önce kaçırılan Güney Afrikalı Gerco van Deventer, Mali-Cezayir sınırında serbest bırakıldı. Sivil toplum örgütü Gift of the Givers, Deventer'in serbest kalması için uzun süredir El Kaide bağlantılı gruplarla iletişimdeydi.

Libya\'da kaçırılan Güney Afrikalı serbest bırakıldı
17.12.2023 - 23:59,
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Libya'da 6 yıl önce kaçırılan Güney Afrikalı Gerco van Deventer, Mali- Cezayir sınırında serbest bırakıldı.

Güney Afrika merkezli "Gift of the Givers" isimli sivil toplum örgütünün Facebook paylaşımında, 2017'de kimliği belirsiz kişilerce Libya'da kaçırılan ve akabinde Mali'deki El Kaide bağlantılı grupların eline geçen Güney Afrikalı sağlık çalışanı Deventer'in, Mali-Cezayir ortak sınır hattında serbest bırakıldığı duyuruldu.

Paylaşımda, Deventer'in sağlık kontrolleri için Cezayir'de bir hastaneye götürüldüğü ve daha sonra ülkesine gönderileceği kaydedildi.

48 yaşındaki Deventer, Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 1000 kilometre güneyinde hemşire olarak çalıştığı enerji santraline giderken 2017'de kaçırılmıştı.

Sivil toplum örgütü Gift of the Givers'ın, Deventer'in serbest kalması için uzun süredir El Kaide bağlantılı gruplarla iletişimde olduğu biliniyordu.

Kaynak: AA
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Deventer, Cezayir, Libya, Son Dakika

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