Libya'da Merkez Bankası Yönetimi Belirlendi

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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile üzerinde anlaşmaya varılan Merkez Bankası başkan ve yardımcısının atanmasına karar verdi.

Temsilciler Meclisinin sosyal medya hesabından, Merkez Bankası başkan ve yardımcısının atanmasına ilişkin düzenlenen oturum canlı yayınlandı.

Temsilciler Meclisinin oturumuna katılan 108 milletvekili, Merkez Bankası Başkanı olarak Naci İsa Belkasım'ın, yardımcı olarak da Meri Berasi'nin 10 gün içinde Bankanın yönetim kurulu üyelerini belirlemeleri şartıyla atanması yönünde oy kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyelerinden 112'sinin Temsilciler Meclisinin oturumundan önce üzerinde anlaşılan Merkez Bankası başkan ve yardımcısının atanması konusunda imza verdiği kaydedildi.

Öte yandan Merkez Bankası krizinin ülkede siyasi gerginliği tırmandırdığı süreçte döviz karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden Libya dinarı, Temsilciler Meclisinin bugünkü oturumunun ardından yeniden değer kazanarak kriz öncesindeki rakamlara geldi.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Ülke gündeminde yaklaşık 2 aydır siyasi gerginliği tırmandıran Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül'de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2011 yılından Başkanlık Konseyinin yeni yönetim atadığı 22 Ağustos'a kadar Temsilciler Meclisinin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.