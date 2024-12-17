Libya'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle ülkenin batısı, kuzeyi ve güneyinde olağanüstü hal ilan etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Ulusal Meteoroloji Kurumunun hava tahmin raporlarında 16 ve 17 Aralık'ta ülkenin batısı, kuzeyi ve güneyinde orta şiddetli ve şiddetli yağmur beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiği kaydedildi.

Ülkenin Tunus sınırı Ras Cedir bölgesinden Misrata kentinde uzanan sahil bölgesi, Sebha ve Ubari kentleri ile Cuffara ovasında sel ve su birikintileri olabileceği uyarısı yapıldı.

Libyalılara yükseklik seviyesi düşük bölgelerden uzak durmaları, trafikte hız sınırını aşmamaları ve uçak seferleri ile ilgili duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.