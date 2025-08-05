Libya'dan Anayasa Mahkemesi Uyarısı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusunda bulunan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinin (TM) Anayasa Mahkemesini faaliyete geçirme kararının yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesini faaliyete geçirmenin "daha fazla anayasal kaosa yol açacağı ve beklenen seçimlere giden anayasal süreci engelleyeceği" belirtildi.

TM, tartışmalı yasayı 2022'de kabul etti

Temsilciler Meclisi, Bingazi'de 13 üyeden oluşan bir Anayasa Mahkemesinin kurulması ve Trablus'taki Yüksek Mahkeme'nin Anayasa Dairesi'nin yerine geçmesi yönünde TM Başkanı Akile Salih tarafından sunulan teklifi 6 Aralık 2022'de onaylamıştı.

Başkent Trablus'taki Libya Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu da 15 Aralık'ta, TM'nin Bingazi'de Anayasa Mahkemesi kurma kararını anayasaya aykırı bularak oy birliğiyle reddetmişti.

Temsilciler Meclisi tarafından kurulan sözde Anayasa Mahkemesi'ne atanan dört danışman, TM Başkanı Akile Salih'in huzurunda 3 Ağustos'ta yemin etmişti.

Konsey, parlamentonun "tasfiye edilmiş anayasa mahkemesini aktive etme yönünde tansiyonu yükselten adımlar attığını ve bu kapsamda sözde 'yemin töreni' gerçekleştirdiğini" belirtti.

Açıklamada, Libya Yüksek Mahkemesi'nin Anayasa Dairesi'nin, söz konusu anayasa mahkemesinin kurulmasına ilişkin 6 numaralı yasayı anayasaya aykırı ve geçersiz ilan ettiği hatırlatıldı.

Konsey ayrıca, yargı organlarına alternatif yapılar oluşturma girişimlerinin çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Libya'da siyasi bölünme

Birleşmiş Milletler'in Libya Temsilciliği, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında seçimlerin yapılmasını hedefleyen görüşmeleri sürdürüyor.

Libya'da biri ülkenin tüm batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından 3 yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin tüm doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor.