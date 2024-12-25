Libya\'dan Azerbaycan\'a Taziye Mesajı

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Libya, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya'nın dost ülke Azerbaycan hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade ettiği" belirtildi.

Kazakistan'da düşen uçak nedeniyle derin üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara da şifa dileklerinde bulunuldu.

Kazakistan'daki uçak kazası

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü- Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre, kazada 32 kişinin kurtulup tedavi altına alındığını belirtti.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.