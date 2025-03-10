Libya Hükümeti Göçmen İddialarını Reddetti

TRABLUS, 10 Mart (Xinhua) -- Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'nın belgesiz göçmenleri ülke içinde yerleştirmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanlayarak, bu haberlerin "yanıltıcı" ve "tamamen asılsız" olduklarını belirtti.

Pazar günkü açıklama, Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin Tumi'nin belgesiz göçmenlerin yerleştirilmesiyle ilgili açıklama yaptığına dair sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi. İddialar, bakanın cumartesi günü Trablus'ta Libya'daki Uluslararası Göç Örgütü Misyon Şefi Nicoletta Giordano ile yaptığı görüşmenin ardından ortaya atıldı.

Hükümet, Temmuz 2024'te ülkenin başkenti Trablus'ta düzenlenen Trans- Akdeniz Göç Forumu sırasında göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi planlarını kesinlikle reddettiğini kaydederek, Libya'nın yasadışı göç konusundaki kararlı tutumunu yinelemişti.

Hükümet, forumda ulusal egemenlik ve insan haklarına saygıyı vurgulayarak, Libya'nın yasadışı göçle mücadelede Avrupa Birliği ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapma kararlılığını da teyit etti.

Libya, eski lider Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından Akdeniz'i geçerek Avrupa kıyılarına ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin başlıca çıkış noktası haline geldi.