Libya ile Tunus'u Bağlayan Sınır Kapısı 3 Ay Kapalı Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya ile Tunus'u Bağlayan Sınır Kapısı 3 Ay Kapalı Kaldı

Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nın kontrolü konusunda hükümet ile Zuvvara kentinin çoğunluğunu oluşturan Amazigler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sınır kapısı 3 aydan fazla süre kapalı kaldı. Anlaşmazlık, mezhep çatışmasına dönüştü ve sınır kapısının açılması için yapılan müzakereler sonucunda 1 Temmuz'da kapı nihayet açıldı.

04.07.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya ile Tunus'u bağlayan Ras Cedir Sınır Kapısı'nın kontrolü konusunda hükümet ile Zuvvara kentinin çoğunluğunu oluşturan Amazigler arasında yaşanan anlaşmazlık sınır kapısının 3 ayı aşkın süre kapalı kalmasına neden oldu.

Hükümet ile Amazigler arasında Ras Cedir Sınır Kapısı'nın kontrolü konusundaki anlaşmazlık sürerken, Vakıflar ve İslami İşler Genel Kurulunun Zuvvara kentindeki Amaziglerin önemli bir kısmının tabi olduğu İbadiye mezhebi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından anlaşmazlık mezhep çatışmasına dönüştü.

Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması için iki kez tarih belirlendi ancak anlaşmazlık çözülemediği için sınır kapısı açılamadı.

Hükümet ile Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderleri arasında yapılan çok sayıda müzakerenin ardından 1 Temmuz'da sınır kapısı açıldı. AA muhabiri sınır kapısının kapalı kaldığı 3 ayı aşkın süredeki anlaşmazlık noktaları ve gelişmeleri derledi.

Ras Cedir Sınır Kapısı 19 Mart'ta kapatıldı

Libya İçişleri Bakanlığı sınır kapısında kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için Trablus'tan gönderilen birliğe bölgedeki silahlı bir grup tarafından 19 Mart gecesi saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Libya medyasında, çatışma sırasında bir aracın yandığı ve olayda yaralananlar olduğuna ilişkin bilgiler yer alırken, sosyal medyada Zuvvara kentindeki milislerin sınır kapısının kontrolünü ele geçirdiği ve sınır kapısına Amazig bayrakları astığı görüntüler paylaşıldı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi aynı gün yaptığı açıklamada, sınır kapısından Tunus'a yakıt, silah, gıda ve sigara kaçakçılığı yapıldığını, haklarında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin de bu sınır kapısından Tunus'a geçtiğini tespit ettiklerini belirtti.

Trablusi, sınır kapısının tamamıyla hükümet güçlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacağını söyledi.

Ras Cedir'in açılışı iki kez ertelendi

Libya İçişleri Bakanlığı, ilk olarak Ras Cedir Sınır Kapısı'nın 13 Haziran'da insani ve diplomatik durumlar için kısmen, 20 Haziran'da da iki ülke vatandaşlarının geçişine tam olarak açılacağını duyurdu.

Sınır kapısının açılışı için Libya tarafında bazı hazırlıkların tamamlanmadığı belirtilerek açılış 20 Haziran'da yapılamadı ve 4 gün sonraya ertelendiği aktarıldı.

Zuvvara kentindeki milis güçler 24 Haziran gecesi Ras Cedir'e giden sahil yolunu kapatınca sınır kapısının açılışı yeniden ertelenmiş oldu. Ertesi gün Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderlerini kabul etti.

Görüşmede Dibeybe, ilgili kurumlara bölgede yarım kalan bazı projelerin tamamlanması ve Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun açılması yönünde talimat verdi.

Anlaşmazlık mezhep çatışmasına dönüştü

Libya Vakıflar ve İslami İşler Genel Kurulunun sosyal medya hesabından 22 Haziran'da İbadiye mezhebi mensuplarının mahkemede şahitliklerinin kabul edilmesinin caiz olmadığı yönünde yapılan broşürlü paylaşımın ardından Ras Cedir Sınır Kapısı ile ilgili anlaşmazlık dini alana taşınmış oldu.

Zuvvara kentinin çoğunluğunun mensup olduğu İbadiye mezhebi ile ilgili Vakıflar Genel Kurulunun açıklamasına Amazigler sosyal medya hesaplarından çok sayıda tepki açıklaması yaptı.

İbadilik Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, hükümete ve Libyalı yetkililere Vakıflar Genel Kurulunun feshedilmesi ve tüm İslami mezhepleri temsil edecek şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Libya medyasında Vakıflar Genel Kurulunun, Zuvvara kentindeki şubesinin kapısına bölge halkının kilit vurulduğu görüntülere yer verildi.

Dibeybe'den Vakıflar Genel Kuruluna talimat

Başbakan Dibeybe, tartışmalar artınca Vakıflar ve İslami İşler Genel Kuruluna gönderdiği mektupta, Kurulun 2019'da hükümetin kararnamesi ile belirlenen yetkilerini aşmaması konusunda uyarıda bulunarak, Kurulun söz konusu paylaşımının Libyalılar arasında anlaşmazlığı kışkırttığını belirtti.

İbadilerle ilgili söz konusu paylaşımın sorumluları hakkında ilgili birimlerin caydırıcı tedbirler alması çağrısı yapan Dibeybe, benzer durumlar tekrarlanırsa hükümetin doğrudan "caydırıcı tedbirler" alacağını vurguladı.

Libya ordusu Ras Cedir Sınır Kapısı çevresini askeri bölge ilan etti

Libya medyasında, 26 Haziran'da hükümete bağlı güçlerin bölgeye intikali sırasında sınır kapısı yakınında milis bir grupla silahlı çatışma çıktığı ve çatışma bölgesindeki bir çocuğun ağır yaralandığı yönünde haberler yer aldı.

Çatışmadan 3 gün sonra Libya ordusu Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun askeri bölge ilan edildiğini belirterek, yolun, görevli birimler dışında herhangi bir askeri aracın geçişine kapatıldığını ve bu uygulamayı ihlal edenlere güç kullanılacağını duyurdu.

Ras Cedir Sınır Kapısı'nın kapalı olduğu süre zarfında hükümet ile Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderleri arasında sorunun çözümüne ilişkin çok sayıda görüşme yürütüldü.

Nihayet 1 Temmuz'da sınır kapısı hükümete bağlı güçlerin aldığı yoğun güvenlik önlemleriyle açıldı.

Kaynak: AA

Hükümet, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya ile Tunus'u Bağlayan Sınır Kapısı 3 Ay Kapalı Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 12:59:45. #1.11#
SON DAKİKA: Libya ile Tunus'u Bağlayan Sınır Kapısı 3 Ay Kapalı Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement