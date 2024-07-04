Libya ile Tunus'u Bağlayan Sınır Kapısı 3 Ay Kapalı Kaldı

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Libya ile Tunus'u bağlayan Ras Cedir Sınır Kapısı'nın kontrolü konusunda hükümet ile Zuvvara kentinin çoğunluğunu oluşturan Amazigler arasında yaşanan anlaşmazlık sınır kapısının 3 ayı aşkın süre kapalı kalmasına neden oldu.

Hükümet ile Amazigler arasında Ras Cedir Sınır Kapısı'nın kontrolü konusundaki anlaşmazlık sürerken, Vakıflar ve İslami İşler Genel Kurulunun Zuvvara kentindeki Amaziglerin önemli bir kısmının tabi olduğu İbadiye mezhebi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından anlaşmazlık mezhep çatışmasına dönüştü.

Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması için iki kez tarih belirlendi ancak anlaşmazlık çözülemediği için sınır kapısı açılamadı.

Hükümet ile Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderleri arasında yapılan çok sayıda müzakerenin ardından 1 Temmuz'da sınır kapısı açıldı. AA muhabiri sınır kapısının kapalı kaldığı 3 ayı aşkın süredeki anlaşmazlık noktaları ve gelişmeleri derledi.

Ras Cedir Sınır Kapısı 19 Mart'ta kapatıldı

Libya İçişleri Bakanlığı sınır kapısında kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için Trablus'tan gönderilen birliğe bölgedeki silahlı bir grup tarafından 19 Mart gecesi saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Libya medyasında, çatışma sırasında bir aracın yandığı ve olayda yaralananlar olduğuna ilişkin bilgiler yer alırken, sosyal medyada Zuvvara kentindeki milislerin sınır kapısının kontrolünü ele geçirdiği ve sınır kapısına Amazig bayrakları astığı görüntüler paylaşıldı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi aynı gün yaptığı açıklamada, sınır kapısından Tunus'a yakıt, silah, gıda ve sigara kaçakçılığı yapıldığını, haklarında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin de bu sınır kapısından Tunus'a geçtiğini tespit ettiklerini belirtti.

Trablusi, sınır kapısının tamamıyla hükümet güçlerinin kontrolüne geçmeden açılmayacağını söyledi.

Ras Cedir'in açılışı iki kez ertelendi

Libya İçişleri Bakanlığı, ilk olarak Ras Cedir Sınır Kapısı'nın 13 Haziran'da insani ve diplomatik durumlar için kısmen, 20 Haziran'da da iki ülke vatandaşlarının geçişine tam olarak açılacağını duyurdu.

Sınır kapısının açılışı için Libya tarafında bazı hazırlıkların tamamlanmadığı belirtilerek açılış 20 Haziran'da yapılamadı ve 4 gün sonraya ertelendiği aktarıldı.

Zuvvara kentindeki milis güçler 24 Haziran gecesi Ras Cedir'e giden sahil yolunu kapatınca sınır kapısının açılışı yeniden ertelenmiş oldu. Ertesi gün Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderlerini kabul etti.

Görüşmede Dibeybe, ilgili kurumlara bölgede yarım kalan bazı projelerin tamamlanması ve Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun açılması yönünde talimat verdi.

Anlaşmazlık mezhep çatışmasına dönüştü

Libya Vakıflar ve İslami İşler Genel Kurulunun sosyal medya hesabından 22 Haziran'da İbadiye mezhebi mensuplarının mahkemede şahitliklerinin kabul edilmesinin caiz olmadığı yönünde yapılan broşürlü paylaşımın ardından Ras Cedir Sınır Kapısı ile ilgili anlaşmazlık dini alana taşınmış oldu.

Zuvvara kentinin çoğunluğunun mensup olduğu İbadiye mezhebi ile ilgili Vakıflar Genel Kurulunun açıklamasına Amazigler sosyal medya hesaplarından çok sayıda tepki açıklaması yaptı.

İbadilik Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, hükümete ve Libyalı yetkililere Vakıflar Genel Kurulunun feshedilmesi ve tüm İslami mezhepleri temsil edecek şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Libya medyasında Vakıflar Genel Kurulunun, Zuvvara kentindeki şubesinin kapısına bölge halkının kilit vurulduğu görüntülere yer verildi.

Dibeybe'den Vakıflar Genel Kuruluna talimat

Başbakan Dibeybe, tartışmalar artınca Vakıflar ve İslami İşler Genel Kuruluna gönderdiği mektupta, Kurulun 2019'da hükümetin kararnamesi ile belirlenen yetkilerini aşmaması konusunda uyarıda bulunarak, Kurulun söz konusu paylaşımının Libyalılar arasında anlaşmazlığı kışkırttığını belirtti.

İbadilerle ilgili söz konusu paylaşımın sorumluları hakkında ilgili birimlerin caydırıcı tedbirler alması çağrısı yapan Dibeybe, benzer durumlar tekrarlanırsa hükümetin doğrudan "caydırıcı tedbirler" alacağını vurguladı.

Libya ordusu Ras Cedir Sınır Kapısı çevresini askeri bölge ilan etti

Libya medyasında, 26 Haziran'da hükümete bağlı güçlerin bölgeye intikali sırasında sınır kapısı yakınında milis bir grupla silahlı çatışma çıktığı ve çatışma bölgesindeki bir çocuğun ağır yaralandığı yönünde haberler yer aldı.

Çatışmadan 3 gün sonra Libya ordusu Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun askeri bölge ilan edildiğini belirterek, yolun, görevli birimler dışında herhangi bir askeri aracın geçişine kapatıldığını ve bu uygulamayı ihlal edenlere güç kullanılacağını duyurdu.

Ras Cedir Sınır Kapısı'nın kapalı olduğu süre zarfında hükümet ile Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderleri arasında sorunun çözümüne ilişkin çok sayıda görüşme yürütüldü.

Nihayet 1 Temmuz'da sınır kapısı hükümete bağlı güçlerin aldığı yoğun güvenlik önlemleriyle açıldı.